Мои университеты: как и зачем в Башкирии массово закрывают филиалы вузов

Накануне на пресс-конференции руководителей университетов республики проректор по учебной работе БашГУ Юлай Янбаев рассказал о ликвидации нефтекамского филиала УГАТУ и о расширении возможностей местного филиала БашГУ. Это вынужденная мера в рамках массовой оптимизации от министерства образования России оказалась для многих неприятной новостью. Медиакорсеть решила выяснить, почему в республике массово сокращают филиалы вузов и как оптимизация скажется на сотрудниках учебных заведений.
Надежды сельчан
В настоящее время разрабатывается план программы мероприятий по реорганизации учебных заведений в Нефтекамске. Речь идет о филиалах УГАТУ и БашГУ. План примут до 1 августа 2017 года.
- О том, что наш филиал будет ликвидирован, мы узнали в июне, - рассказала Медиакорсети и.о. директора филиала в Нефтекамске Ильгиза Суфиярова. – Мы сразу же прекратили вести приемную комиссию. Ранее в университете мы преподавали до 7 направлений, среди специализаций - «Электроэнергетика и машиностроение», «Вычислительная техника», «Государственное муниципальное направление». В настоящее время часть наших преподавателей находится в отпуске, что с нами будет дальше – мы не знаем.
В филиале УГАТУ, по словам Ильгизы Суфияровой, новость о слиянии двух вузов встретили довольно прохладно.
- Да, у нас есть некоторые минусы, но наши ребята проходили практику на предприятиях, находили работу, - подчеркнула Суфиярова.
Заместитель директора нефтекамского филиала БашГУ по социально-воспитательной работе Елена Долженкова, однако, рассказывает, что работа по слиянию двух филиалов велась на протяжении нескольких лет.
- Пока нам открыли прием абитуриентов на заочное отделение по 5 направлениям: юриспруденция, экономика, прикладная математика и информатика. Считаем слияние филиалов мерой целесообразной – на северо-западе должен быть единый вуз. По разным причинам. Во-первых, сейчас в республике наблюдается массовый отток студентов в другие регионы, в нашем случае – в Удмуртию, где стоимость обучения в 2 раза дешевле, чем в нашей республике (для сравнения – в филиале БашГУ на очном отделении платного курса стоимость составляет от 33 до 65-66 тысяч рублей, а в удмуртских вузах – от 20 до 30 тысяч). Понятно, что люди уезжают, ведь в основном наши абитуриенты – это сельские ребята из семей с тяжелым финансовым положением.
По словам Долженковой, уже завтра состоится выпуск 110 студентов, пока в филиале учатся около 170 человек.
Проблему массового оттока молодых людей из Башкирии в очередной раз поднял накануне Рустэм Хамитов. На встрече с выпускниками школ Хамитов обратился к молодым людям с просьбой возвращаться в родную республику:
- Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, чтобы вы помнили о малой родине – Уфе, республике, городах и сёлах, в которых вы родились – и держали в уме мысль о том, что со временем надо возвращаться сюда. Возможности для работы у нас есть – и в науке, и на производстве, и на новых предприятиях, и в информационном пространстве. Понимаю, что в жизни всё может повернуться по-разному, но такую мысль надо держать в голове.
Когда я заканчивал в Москве Бауманское училище (сегодня это университет имени Баумана), то знал, что вернусь, и сделал всё, чтобы распределение (тогда получали официальное распределение) было в Уфу. Я вернулся на моторостроительный завод, два года работал мастером в цехе, получил очень хороший опыт работы в трудовом коллективе. Рабочий класс меня воспитывал так, как нужно, и это хорошая школа. Потом эта закалка позволила двигаться дальше, - заявил глава республики.
Отметим, что программа распределения выпускников вузов в республике давно не работает.
В списках не значится
Депутат ГосСобрания РБ Ильгам Галин, знакомый с ситуацией в Нефтекамске не понаслышке, рассказывает, что выбор стоял между двумя филиалами. В итоге сохранить решили именно филиал БашГУ.
- Никто из преподавателей на улице не останется, часть уйдет в БашГУ, будем работать над этим. Была б моя воля, разумеется, я бы сохранил два филиала. Для сельской местности, это, конечно, большая трагедия.
По некоторым данным, двухэтажное здание университета почти в центре города, скорее всего, перейдет мировым судьям.
Как стало известно Медиакорсети, в в ходе проверки министерством образования РФ Нефтекамский филиал УГАТУ выяснилось, что вуз не смог подтвердить необходимые показатели для продолжения своей деятельности (не выполнены показатели «образовательная деятельность», «научно-исследовательская деятельность», «трудоустройство», «заработная плата профессорско-преподавательского состава», «приведенный контингент»).
По данным мониторинга эксперты ведомства отметили ухудшение демографической ситуации, отток лучших абитуриентов в Уфу и за пределы республики. Это привело к резкому падению бюджетного и особенно коммерческого приема в филиал, поступлению абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ, следовательно, к большому проценту их отчислений в процессе дальнейшей учебы. Кроме того, согласно данным минобразования, за последние годы не было заключено ни одного договора на подготовку специалистов за счет местных предприятий, а также договоров целевого приема.
Председатель Совета ректоров РБ Раиль Асадуллин рассказал, что нынешняя оптимизация связана, прежде всего, с демографической ситуацией:
- За 4 года количество выпускников школ с 22 500 человек упала до 17 500. При этом поменялась структура приема, - с одной стороны, увеличилось количество людей, поступающих на магистратуру и аспирантуру, с другой, увеличилось количество бюджетных мест на инженерные и естественнонаучные специальности.
Что касается закрытия филиалов, в настоящее время на стадии ликвидации находятся Туймазинский филиал УГАТУ, Уфимский институт путей сообщения – филиал Самарского государственного университета путей сообщения, Уфимский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, уже закрылся филиал Московского государственного гуманитарного университета Шолохова в прошлом году. Тамошних студентов мы перевели в другие вузы Башкирии, в том числе и в БГПУ. Возьмем Стерлитамак – там четыре филиала вузов. Это же ненормально – все их содержать нецелесообразно! Усилиями нашего главы мы активно продвигаем идею создания единого университета. Ну и сейчас происходит такая рокировка в Нефтекамске.
При этом, по словам Асадуллина, изначально планировалось сохранить именно филиал УГАТУ, поскольку Нефтекамск - все-таки промышленный город. Однако получилось все наоборот.
- Дело в том, что у филиала БашГУ все-таки показатели получше, там отличная материальная база, - сказал Раиль Асадуллин. - Я добавлю, что 2/3 филиалов вузов России сократилось за последнее время.
Как рассказал Асадуллин, процедура реорганизации продлится не менее двух лет.
«Наши профессора останутся без работы»
В беседе с Медиакорсетью заместитель директора по учебной работе Стерлитамакского филиала УГАТУ Луиза Рашитова так прокомментировала решение чиновников о слиянии в городе филиалов УГАТУ, БашГУ и УГНТУ:
- Действительно, о том, что филиалы в нашем городе объединят в самостоятельный вуз, мы уже слышали давно. 29 сентября 20 преподавателей, среди которых - кандидаты наук, доценты, профессора, цвет городской интеллигенции, - получат уведомление о сокращении и останутся без работы. Кроме того, под сокращение попадут и другие специалисты. У многих – дети с инвалидностью, есть среди них и одинокие матери… И это в то время, когда в Стерлитамаке нет работы! Как думаете, как люди встретили такую новость? Конечно, есть социальное напряжение. Будем искать работу.
В Союзе ректоров и в министерстве образования РБ обещают сделать все возможное для того, чтобы люди не оставались без работы, однако, как будет на самом деле, пока неизвестно.
Отметим, что в настоящее время в республике, согласно данным министерства образования РФ, есть 22 действующих филиала различных университетов.