Крымским папам-одиночкам могут предоставить права на материнский капитал

В декабре прошлого года детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева обратилась к своей коллеге Анне Кузнецовой с просьбой оказать содействие в решении проблем одиноких отцов, проживающих на территории полуострова. Были случаи, когда, например, мать родила второго ребенка после 2007 года, но умерла, так и не успев оформить гражданство Российской Федерации, и тогда материнский капитал семья получить уже не могла, даже если отец при этом уже имел гражданство России.