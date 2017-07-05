Крымским папам-одиночкам могут предоставить права на материнский капитал

Инициатива уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой об «отцовском капитале» для жителей Крыма дошла до Госдумы, передает РАПСИ.
Премьер-министр Дмитрий Медведев внёс в Думу закон с поправками в порядке предоставления права на материнский капитал гражданам, проживающим в Республике Крым и Севастополе.
В законопроекте предусматривается, что права на получение маткапитала получат отцы-одиночки «в случае смерти либо объявления умершей женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, в этот период не являвшейся гражданкой России и проживавшей на территории Республики Крым».
Ранее в судах таким отцам-одиночкам отказывали в получении материнского капитала, поскольку по действующему закону право на получение материнского капитала имеют только матери – граждане Российской Федерации, при этом право у жителей Республики Крым и Севастополя считается возникшим с 2007 года.
В декабре прошлого года детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева обратилась к своей коллеге Анне Кузнецовой с просьбой оказать содействие в решении проблем одиноких отцов, проживающих на территории полуострова. Были случаи, когда, например, мать родила второго ребенка после 2007 года, но умерла, так и не успев оформить гражданство Российской Федерации, и тогда материнский капитал семья получить уже не могла, даже если отец при этом уже имел гражданство России.
В начале 2017 года Уполномоченный по правам ребёнка России Анна Кузнецова направила в Пенсионный фонд страны предложения по улучшению положения крымских отцов.
И теперь эта проблема близка к разрешению. Правительство внесло в парламент соответствующий законопроект.