ВКонтакте объявила хедлайнеров третьего фестиваля VK Fest

На третьем по счету фестивале VK Fest выступят более 40 популярных артистов, в том числе Мумий Тролль и Би-2, Мот и L’One, Каста и Miyagi & Эндшпиль, Manizha и IOWA, Макс Барских, Елена Темникова, Дельфин, Noize MC и Loboda. Среди хедлайнеров сцены Радио Рекорд — мировые звёзды электронной музыки Pendulum и Yellow Claw, сообщили организаторы фестиваля.