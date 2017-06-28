ВКонтакте объявила хедлайнеров третьего фестиваля VK Fest

На третьем по счету фестивале VK Fest выступят более 40 популярных артистов, в том числе Мумий Тролль и Би-2, Мот и L’One, Каста и Miyagi & Эндшпиль, Manizha и IOWA, Макс Барских, Елена Темникова, Дельфин, Noize MC и Loboda. Среди хедлайнеров сцены Радио Рекорд — мировые звёзды электронной музыки Pendulum и Yellow Claw, сообщили организаторы фестиваля.
Во время фестиваля будет действовать зона «Блогеры», куда придут Сергей Дружко, YanGo, Николай Соболев, Wylsacom, LizzzTV, Анна Седокова и другие звёзды интернета. Также на фестивале будут легендарные сообщества ВКонтакте: MDK, IGM, Лентач, Подслушано.
Весь парк в Питере поделят на 19 тематических площадок по интересам: «Музыка», «Блогеры», «Лекторий», «Компьютерные игры», «Косплей», «Благотворительность», «Мода и красота», «Еда», «Экстрим», «Игры», «Спорт», «Инновации», «Маркет», «Искусство», «Драйв», «Юмор» и «Детям». К уже знакомым зонам добавятся две новые — «Зеленая зона» и «Знакомства».
Запланировано много интересного: разнообразные мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе, компьютерные турниры, конкурсы косплееров и сотни других развлечений от Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, телеканалов ТНТ и Матч ТВ, Comedy Club, Sony PlayStation, Blizzard, Warner, Epic, Bandai Namco, РФПЛ, Love Radio, Radio Energy и других организаций.
Организуют фестиваль VK Fest команда ВКонтакте и Радио Рекорд.
- В прошлом году фестиваль посетили свыше 70 000 человек, - сообщили организаторы.
Более подробнее о программе и о том, как попасть на фестиваль, можно узнать в официальном сообществе ВКонтакте.