В Уфе завершено расследование ДТП с автобусом с гибелью двух человек

По мнению следствия, авария произошла из-за нарушения ПДД водителем автобуса, следователям удалось доказать, что в момент ДТП автобус двигался со скоростью 120 км/ч (подтверждается данными с тахогрофа). Жертвами аварии стали две пассажирки 59 и 32 лет, они погибли. Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. В случае если суд признает его виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы.