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В Уфе завершено расследование ДТП с автобусом с гибелью двух человек

28 июня 2017, 13:28
Следователи смогли доказать, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения.

Прокуратура Уфы передала в суд уголовное дело о гибели двоих людей в ДТП с автобусом, выехавшим на встречную полосу.

Как удалось установить следователям, в момент аварии в салоне междугороднего автобуса находилось 13 человек, водитель не справился с управлением в районе посёлка Иглино, вылетел на встречку и столкнулся с фурой.

По мнению следствия, авария произошла из-за нарушения ПДД водителем автобуса, следователям удалось доказать, что в момент ДТП автобус двигался со скоростью 120 км/ч (подтверждается данными с тахогрофа). Жертвами аварии стали две пассажирки 59 и 32 лет, они погибли. Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. В случае если суд признает его виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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