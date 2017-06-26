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«Советский спорт» организовал дискуссию о спортивном страховании

26 июня 2017, 21:23
«Советский спорт» провел круглый стол на тему: «А если отменят? Риски при организации массовых спортивных мероприятий».

Круглый стол прошел на борту двухпалубного лайнера «Footboat», площадки для проведения специальных мероприятий в рамках Кубка конфедераций FIFA 2017.

Участники страхового рынка обсудили вопросы защиты от рисков, связанных с организацией, отменой или срывом спортивно-массовых мероприятий, а также страхование ответственности перед третьими лицами организаторов мероприятий.

Проблему выпукло обозначил Дмитрий Шишкин (СПАО «Ингосстрах»):

- Страхование отмены спортивного события – достаточно эксклюзивная вещь в России, потому что в таких случаях речь идет о сотнях миллионов долларов, которых на российском страховом рынке просто нет.

По словам гендиректора ООО «МАИ Страховые брокеры» Александра Протоклитова,количество рисков в страховании массовых спортивных мероприятий постепенно множится, например, появился такой риск как угроза терроризма. В связи с этим на рынке появляются новые страховые продукты.

Вел обсуждение главный редактор ИД «Советский спорт» Николай Яременко. Полностью отчет о круглом столе можно прочитать на сайте «Советского спорта».

#Новости#Рустэм Башкирцев#Спорт
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