«Советский спорт» организовал дискуссию о спортивном страховании

Круглый стол прошел на борту двухпалубного лайнера «Footboat», площадки для проведения специальных мероприятий в рамках Кубка конфедераций FIFA 2017.
Участники страхового рынка обсудили вопросы защиты от рисков, связанных с организацией, отменой или срывом спортивно-массовых мероприятий, а также страхование ответственности перед третьими лицами организаторов мероприятий.
Проблему выпукло обозначил Дмитрий Шишкин (СПАО «Ингосстрах»):
- Страхование отмены спортивного события – достаточно эксклюзивная вещь в России, потому что в таких случаях речь идет о сотнях миллионов долларов, которых на российском страховом рынке просто нет.
По словам гендиректора ООО «МАИ Страховые брокеры» Александра Протоклитова,количество рисков в страховании массовых спортивных мероприятий постепенно множится, например, появился такой риск как угроза терроризма. В связи с этим на рынке появляются новые страховые продукты.
Вел обсуждение главный редактор ИД «Советский спорт» Николай Яременко. Полностью отчет о круглом столе можно прочитать на сайте «Советского спорта».