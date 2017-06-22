В Башкирии правоохранители заблокировали здание вокзала

По неподтверждённым данным, сделано это было из-за угрозы теракта, передает телеканал БСТ. Якобы на станции был замечен подозрительный мужчина с тяжёлой сумкой. При проверке выяснилось, что в сумке лежал артиллерийский снаряд. Никаких требований гражданин не предъявлял. Предположительно, он нашёл снаряд неподалёку от бывшей военной базы в Урмане и собирался сдать на металлолом.