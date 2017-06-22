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В Башкирии правоохранители заблокировали здание вокзала

22 июня 2017, 17:31
На месте работают экстренные службы.

В Башкирии правоохранители заблокировали здание вокзала в посёлке Иглино под Уфой, на месте работают экстренные службы.

По неподтверждённым данным, сделано это было из-за угрозы теракта, передает телеканал БСТ. Якобы на станции был замечен подозрительный мужчина с тяжёлой сумкой. При проверке выяснилось, что в сумке лежал артиллерийский снаряд. Никаких требований гражданин не предъявлял. Предположительно, он нашёл снаряд неподалёку от бывшей военной базы в Урмане и собирался сдать на металлолом.

В Линейном управлении МВД эту информацию не подтвердили, сообщив лишь, что сейчас проводится проверка.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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