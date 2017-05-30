Известная телеведущая Октябрина Ганичкина посетила Уфу

Когда церемония награждения завершилась, все присутствующие получили в подарок от телеведущей ее новую книгу «Сад и огород. Все самое важное для любимых дачников». В процессе встречи Ганичкина активно общалась с уфимцами. Они задавали вопросы, о том, как ухаживать за любимыми растениями в саду, а она подробно, со знанием дела на них отвечала.