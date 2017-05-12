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Сделан еще один шаг на пути к Новой Уфе

12 мая 2017, 04:42
«Московский» стал больше.

В уфимском микрорайоне, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена и Большой Московской, введен в эксплуатацию очередной многоэтажный дом. Работы по развитию и благоустройству данного района начались еще несколько лет назад, когда на месте оврага и ветхого аварийного жилья стали появляться новые современные жилые комплексы с детскими площадками, удобными парковками и хорошими подъездными дорогами. Благодаря уже сданному второму Литеру комфорт-квартала «Московский», застройщиком которого является Группа Компаний «Госстрой», новыми квартирами удалось обеспечить порядка 200 уфимских семей.

– Комплексная застройка, которая ведется крупными и надежными строительными компаниями, – это благоприятный фактор как для жителей, так и для города в целом. Данный проект позволил решить многие инженерные вопросы, в том числе и по благоустройству территории. Новоселы получили настоящее комфортное жилье с парковочными местами, детскими площадками и прогулочными аллеями, – отмечает уфимский архитектор Павел Винкельман.

Комфорт-квартал «Московский» – один из комплексных проектов ГК «Госстрой». Две современные комфортабельные многоэтажки гармонично вписались в архитектуру любимой уфимцами Зеленой рощи. В ближайших планах застройщика – благоустройство прилегающей территории, и вскоре будущих новоселов здесь будут ждать удобные семейные зоны отдыха, пешеходные аллеи, современные спортивные и детские площадки и многое другое. Еще немного – и комфорт-квартал, ограниченный улицами Сун–Ят-Сена и Большой Московской, станет настоящей жемчужиной уфимской Зеленой рощи.

#Новости#Константин Климов#Общество
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