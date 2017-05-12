Сделан еще один шаг на пути к Новой Уфе

В уфимском микрорайоне, ограниченном улицами Сун-Ят-Сена и Большой Московской, введен в эксплуатацию очередной многоэтажный дом. Работы по развитию и благоустройству данного района начались еще несколько лет назад, когда на месте оврага и ветхого аварийного жилья стали появляться новые современные жилые комплексы с детскими площадками, удобными парковками и хорошими подъездными дорогами. Благодаря уже сданному второму Литеру комфорт-квартала «Московский», застройщиком которого является Группа Компаний «Госстрой», новыми квартирами удалось обеспечить порядка 200 уфимских семей.