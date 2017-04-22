В Уфе произошел перелив дороги в поселок Козарез

Как уточнили в мэрии, перевозка людей будет осуществляться автомобилем повышенной проходимости. С 7 до 21,00 будет курировать автобус между населнными пунктами Романовка и Козарез. С расписанием движения можно ознакомиться на конечных пунктах и в самом транспорте.