mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе произошел перелив дороги в поселок Козарез

22 апреля 2017, 17:43
Здесь дежурят сотрудники ГИБДД.

Сегодня в Уфе вода Белой поднялась почти на полметра (+48 см за сутки). Вследствие этого произошел перелив автодороги, соединяющий населенные пункты Романовка и Козарез. Об этом сообщили в администрации города.

Для координации движения автотранспорта здесь круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД.

Как уточнили в мэрии, перевозка людей будет осуществляться автомобилем повышенной проходимости. С 7 до 21,00 будет курировать автобус между населнными пунктами Романовка и Козарез. С расписанием движения можно ознакомиться на конечных пунктах и в самом транспорте.

- Когда уровень воды на проезжей части автодороги поднимется до 1 метра, проезд будет перекрыт и транспортировка населения будет организована речным транспортом от паромной переправы «Козарез» до мкр. Нижегородка. Сейчас уровень воды на перелитом участке составляет порядка 30 см, - следует из сообщения.

Чтобы обеспечить безопасность учащихся, на период половодья школьники, проживающие в поселке Козарез, переведены на дистанционное обучение; в магазине населенного пункта создан запас продуктов питания, воды, товаров первой необходимости.

Материалы по теме
Паводок в Башкирии: сообщения о подтоплении приходят с разных районовПаводок в Башкирии: Юмагузинское водохранилище увеличило сброс водыВода в реках Башкирии продолжает прибывать
#Новости#Весна в Башкирии#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48