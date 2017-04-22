В Уфе произошел перелив дороги в поселок Козарез

Сегодня в Уфе вода Белой поднялась почти на полметра (+48 см за сутки). Вследствие этого произошел перелив автодороги, соединяющий населенные пункты Романовка и Козарез. Об этом сообщили в администрации города.
Для координации движения автотранспорта здесь круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД.
Как уточнили в мэрии, перевозка людей будет осуществляться автомобилем повышенной проходимости. С 7 до 21,00 будет курировать автобус между населнными пунктами Романовка и Козарез. С расписанием движения можно ознакомиться на конечных пунктах и в самом транспорте.
- Когда уровень воды на проезжей части автодороги поднимется до 1 метра, проезд будет перекрыт и транспортировка населения будет организована речным транспортом от паромной переправы «Козарез» до мкр. Нижегородка. Сейчас уровень воды на перелитом участке составляет порядка 30 см, - следует из сообщения.
Чтобы обеспечить безопасность учащихся, на период половодья школьники, проживающие в поселке Козарез, переведены на дистанционное обучение; в магазине населенного пункта создан запас продуктов питания, воды, товаров первой необходимости.