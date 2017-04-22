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Вода в реках Башкирии продолжает прибывать

22 апреля 2017, 10:02
За сутки уровень воды в реке Белой в Уфе достиг 528 см.

Воды в реках Башкирии продолжают прибывать, следует из данных Башгидромета.

На сегодняшнее утро уровень воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы достиг 528 см. За сутки воды стало больше на 48 см. На пойму вода начнет выходить при уровне 660 см.

Река Белая в Стерлитамаке еще вчера вышла на пойму, достигнув уровня 432 см. Сегодня воды стало больше на 29 см.

Уровень воды в реке Уфе в микрорайоне Шакша составляет 468 см (+47 см за сутки).

Вода в реке Деме в районе деревни Бочкарево остался на прежнем уровне 454 см.

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