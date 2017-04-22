Вода в реках Башкирии продолжает прибывать

Воды в реках Башкирии продолжают прибывать, следует из данных Башгидромета.
На сегодняшнее утро уровень воды в реке Белой в районе Монумента Дружбы достиг 528 см. За сутки воды стало больше на 48 см. На пойму вода начнет выходить при уровне 660 см.
Река Белая в Стерлитамаке еще вчера вышла на пойму, достигнув уровня 432 см. Сегодня воды стало больше на 29 см.
Уровень воды в реке Уфе в микрорайоне Шакша составляет 468 см (+47 см за сутки).
Вода в реке Деме в районе деревни Бочкарево остался на прежнем уровне 454 см.