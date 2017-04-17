Паводок в Башкирии: Юмагузинское водохранилище увеличило сброс воды

- Уровень реки Ашкадар (с. Новофёдоровка) – 320 см, прибавился на 10 см, реки Стерля (с. Отрадовка) – 527 см, увеличился на 7 см, - сообщается на официальном сайте администрации Стерлитамака. - В связи с ростом притока воды с 17 апреля Юмагузинское водохранилище увеличивает сброс воды со 100 м3/с до 300-500 м3/с. Увеличение сброса приведёт к подъёму уровня воды в реках Белая и Ашкадар и выхода воды на пойму.