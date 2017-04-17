mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Паводок в Башкирии: Юмагузинское водохранилище увеличило сброс воды

17 апреля 2017, 11:45
Это может привести к выходу воды на пойму у Стерлитамака.

За сутки уровень реки Белая у Стерлитамака поднялся на 57 см, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Уровень реки Ашкадар (с. Новофёдоровка) – 320 см, прибавился на 10 см, реки Стерля (с. Отрадовка) – 527 см, увеличился на 7 см, - сообщается на официальном сайте администрации Стерлитамака. - В связи с ростом притока воды с 17 апреля Юмагузинское водохранилище увеличивает сброс воды со 100 м3/с до 300-500 м3/с. Увеличение сброса приведёт к подъёму уровня воды в реках Белая и Ашкадар и выхода воды на пойму.

Как уточнили в ОOО «БГК», из-за увеличения сброса воды Юмагузинским водохранилищем пришлось сегодня приостановить работу Юмагузинской ГЭС. Среднесуточный сброс воды через ГЭС вчера был 109 кубометров в секунду, приток - 445.

На 17 апреля уровень реки Белой в Уфе за сутки поднялся на 94 см, реки Уфа в Шакше – на 74 см, реки Дема у Бочкарево – на 26 см. Нигде уровень рек, по данным Башгидромета, не достиг уровня выхода на пойму.

Материалы по теме
Уровень рек в Башкирии в паводок будет выше обычного - МЧСГде затопит Башкирию этой веснойВ МВД Башкирии сообщили о наиболее опасных участках дорог во время паводка
#Новости#Весна в Башкирии#Разиф Абдуллин#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48