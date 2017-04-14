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Паводок в Башкирии: сообщения о подтоплении приходят с разных районов

14 апреля 2017, 10:51
Телеканал БСТ показал кадры из Мелеузовского, Хайбуллинского, Альшеевского районов и из Стерлитамака.

Большая вода постепенно становится актуальной для жителей ряда районов и городов. Телеканал БСТ 13 апреля рассказал о подтоплении и показал видеокадры, которые присылают местные жители.

В деревне Верхнеюлдашево Мелеузовского района вода прибывает ежеминутно, рассказали журналисты. Подвалы и первые этажи домов затоплены. Жители Верхнеюлдашево были вынуждены отключить электричество, а все личные вещи – поднять на верхние этажи. Как утверждает один из местных жителей Марсель Кутлугильдин, люди просили глав администраций, чтобы заранее открыли трубы, откуда вода проходит с реки Белой, но они все были забиты и никто их не чистил.

В Хайбуллинском районе река Таналык вышла из берегов, дороги размыты, сообщил телеканал. Жители деревни Первомайское Хайбуллинского района боятся, что вода снесёт дома. Выехать в сторону Акъяра возможности нет. Башкирское село Подольск напоминает Венецию. Люди одевают резиновые сапоги, чтобы попасть из дома на работу или в школу.

О селе Раевский Альшеевского района Медиакорсеть уже сообщала. Здесь улица Трактовая превратилась в реку. Местный житель Сергей Асенкин считает, что две трубы не справляются с большим потоком воды. Однако в сельсовете ответили, что проблемы нет и что в этом месте расположена зона водосброса, который идёт с гор. По словам чиновников, уровень воды ежедневно уменьшается.

Также телеканал показал кадры из второго по величине города Башкирии - Стерлитамака. Здесь в эти дни в центре города появились лужи, больше похожие на озёра, по которым машины буквально плывут.

Полностью видео можно посмотреть здесь.

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