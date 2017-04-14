Паводок в Башкирии: сообщения о подтоплении приходят с разных районов

В деревне Верхнеюлдашево Мелеузовского района вода прибывает ежеминутно, рассказали журналисты. Подвалы и первые этажи домов затоплены. Жители Верхнеюлдашево были вынуждены отключить электричество, а все личные вещи – поднять на верхние этажи. Как утверждает один из местных жителей Марсель Кутлугильдин, люди просили глав администраций, чтобы заранее открыли трубы, откуда вода проходит с реки Белой, но они все были забиты и никто их не чистил.