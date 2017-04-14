Паводок в Башкирии: сообщения о подтоплении приходят с разных районов

Большая вода постепенно становится актуальной для жителей ряда районов и городов. Телеканал БСТ 13 апреля рассказал о подтоплении и показал видеокадры, которые присылают местные жители.
В деревне Верхнеюлдашево Мелеузовского района вода прибывает ежеминутно, рассказали журналисты. Подвалы и первые этажи домов затоплены. Жители Верхнеюлдашево были вынуждены отключить электричество, а все личные вещи – поднять на верхние этажи. Как утверждает один из местных жителей Марсель Кутлугильдин, люди просили глав администраций, чтобы заранее открыли трубы, откуда вода проходит с реки Белой, но они все были забиты и никто их не чистил.
В Хайбуллинском районе река Таналык вышла из берегов, дороги размыты, сообщил телеканал. Жители деревни Первомайское Хайбуллинского района боятся, что вода снесёт дома. Выехать в сторону Акъяра возможности нет. Башкирское село Подольск напоминает Венецию. Люди одевают резиновые сапоги, чтобы попасть из дома на работу или в школу.
О селе Раевский Альшеевского района Медиакорсеть уже сообщала. Здесь улица Трактовая превратилась в реку. Местный житель Сергей Асенкин считает, что две трубы не справляются с большим потоком воды. Однако в сельсовете ответили, что проблемы нет и что в этом месте расположена зона водосброса, который идёт с гор. По словам чиновников, уровень воды ежедневно уменьшается.
Также телеканал показал кадры из второго по величине города Башкирии - Стерлитамака. Здесь в эти дни в центре города появились лужи, больше похожие на озёра, по которым машины буквально плывут.