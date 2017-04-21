В Хабаровске совершено нападение на управление ФСБ

- 21 апреля в 17:02 по местному времени в приёмную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошёл неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приёмной людям, - говорится в сообщении ЦОС.