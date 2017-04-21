В Хабаровске совершено нападение на управление ФСБ

На управление ФСБ по Хабаровскому краю совершено нападение, об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
- 21 апреля в 17:02 по местному времени в приёмную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошёл неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приёмной людям, - говорится в сообщении ЦОС.
В результате нападения погиб сотрудник ФСБ, посетитель, и сам нападавший, ещё один посетитель ранен.
Личность совершившего преступление в Хабаровске уже установлена. Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Оперативно-следственные действия продолжаются», — приводит РИА Новости сообщение центра общественных связей ФСБ России.