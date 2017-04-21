СМИ: Госкомтранс Башкирии возглавит человек из Москвы

По данным издания, нынешний руководитель Рим Гилязетдинов (назначен на эту должность в ноябре 2016 года) покинет эту должность, а новым руководителем станет москвич Сергей Плеханов. Его кандидатуру предложили в минтрансе России. Эту информацию подтвердили три сотрудника ведомства и источник издания в кабмине.