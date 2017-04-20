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Жители Башкирии проверят свои знания о Великой Отечественной войне

20 апреля 2017, 14:40
Тестирование пройдет более чем в 30 странах.

22 апреля в 11:00 в Уфе, как и во многих городах нашей страны и зарубежья, пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Участникам будет предложено ответить в течение 30 минут на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев Великой Отечественной войны, жизнь тыла и освобождение от фашизма Европы.

В Уфе главной площадкой станет Национальный музей республики Башкортостан. Также тестирование пройдет в ВУЗах региона и на сайте КДГР.ru. На сайте также можно будет узнать результаты тестирования в мае.

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