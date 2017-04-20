В Уфе мужчина проник в квартиру матери и пытался задушить родную сестру

- 80-летняя хозяйка квартиры рассказала, что её нетрезвый ранее судимый сын проник в квартиру силой, схватил верёвку и стал душить свою сестру, препятствующую его хулиганским действиям. На просьбы сестры и матери мужчина не реагировал – вскоре молодая женщина потеряла сознание. Мать успела нажать на мобильном телефоне тревожную кнопку. Злоумышленник скрылся, - пояснили в пресс-службе ведомства.