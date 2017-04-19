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В Уфе автостраховщик предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

19 апреля 2017, 11:47
Мужчина продавал полисы ОСАГО, но не вносил деньги в кассу.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение 35-летнему страховому агенту, в ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

Как удалось установить следователям, в ноябре и декабре 2015 года мужчина, работавший у индивидуального предпринимателя, продал полисы ОСАГО на сумму 440 тысяч рублей, но деньги в кассу предприятия не внёс. Позже по такой же схеме он обманул руководство другой фирмы, во втором случае ущерб составил 330 тысяч рублей.

Часть добытых преступным путём средств мужчина потратил на погашение карточного долга.

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