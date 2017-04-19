В Башкирской содовой компании выбрали новый совет ветеранов

На днях ветераны Башкирской содовой компании (БСК) провели отчетно-перевыборную конференцию. Вновь избранный совет ветеранов видит свою задачу в организации всесторонней поддержки неработающих пенсионеров.
Что касается уже проделанной работы, то на предприятии стараются сделать все, чтобы сделать жизнь людей после выхода на пенсию интересной и разнообразной.
Специально для пенсионеров организовано бесплатное санаторно-курортное лечение в профилактории «Ольховка», с большим удовольствием они посещают курсы обучения компьютерной грамотности, ездят с ознакомительными экскурсиями по родному краю, участвуют в спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях, было отмечено на конференции ветеранской организации БСК.
Только в прошлом году Башкирская содовая компания направила на создание необходимых условий для полноценной жизни и отдыха ветеранов порядка 90 миллионов рублей, и эта сумма год от года увеличивается.
- Ветеранская организация Башкирской содовой компании самая большая в Стерлитамаке и от нее во многом зависят результаты деятельности городского совета ветеранов. В ее работе много слагаемых успешности и эффективности, и прежде всего – это поддержка и взаимопонимание со стороны руководства компании, - подчеркнул председатель городского совета ветеранов Стерлитамака Талгат Габитов.