В Башкирской содовой компании выбрали новый совет ветеранов

- Ветеранская организация Башкирской содовой компании самая большая в Стерлитамаке и от нее во многом зависят результаты деятельности городского совета ветеранов. В ее работе много слагаемых успешности и эффективности, и прежде всего – это поддержка и взаимопонимание со стороны руководства компании, - подчеркнул председатель городского совета ветеранов Стерлитамака Талгат Габитов.