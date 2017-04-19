В Башкирии резко выросло число ДТП по вине водителей автобусов

Статистику озвучил сегодня на пресс-завтраке газеты "Коммерсантъ в Уфе" представитель госавтоинспеции республики Расим Хасанов. По его словам, в 2011 году общее число ДТП по вине водителей автобусов составляло 86, а 2016 году таких аварий было уже 204.
За первые три месяца по вине водителей автобусов в Башкирии произошло 46 ДТП, из них 36 - в Уфе. Три человека погибло и четыре человека получили травмы. В общей сложности выявлено более 25 тысяч нарушений водителями автобусами.
- Это несомненно связано с увеличением числа транспортных средств, - отметил Хасанов.