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В Башкирии резко выросло число ДТП по вине водителей автобусов

19 апреля 2017, 15:55
За последние пять лет число ДТП по вине водителей общественного транспорта в республике увеличилось почти в 2,5 раза. При этом примерно две трети всех дорожных аварий происходит в Уфе.

Статистику озвучил сегодня на пресс-завтраке газеты "Коммерсантъ в Уфе" представитель госавтоинспеции республики Расим Хасанов. По его словам, в 2011 году общее число ДТП по вине водителей автобусов составляло 86, а 2016 году таких аварий было уже 204.

За первые три месяца по вине водителей автобусов в Башкирии произошло 46 ДТП, из них 36 - в Уфе. Три человека погибло и четыре человека получили травмы. В общей сложности выявлено более 25 тысяч нарушений водителями автобусами.

- Это несомненно связано с увеличением числа транспортных средств, - отметил Хасанов.

#Новости#Наталья Кузнецова#Происшествия
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