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В Башкирии из-за паводка обрушилась дорога в деревне Волково

18 апреля 2017, 08:31
Чтобы выбраться из деревни, жителям приходится искать альтернативные пути.

Жители деревни Волково Уфимского района оказались в непростой ситуации. Вчера, 17 апреля, из-за паводка в этой деревне произошел обвал плотины на улице Заречная, сообщает телеканал БСТ. Теперь, чтобы детям добраться в школу, а взрослым на работу, приходится обходить весь населенный пункт через федеральную трассу или идти по шаткому мосту со старыми досками.

Всего в деревне две плотины. На прошлой неделе администрация и местные жители пытались предотвратить обвал дамбы. Засыпали и укрепили обе, но противостоять стихии смогла только одна из них.

Как пояснили в местном сельсовете, после окончания паводка проведут ремонт плотины.

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