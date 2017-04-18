В Башкирии из-за паводка обрушилась дорога в деревне Волково

Жители деревни Волково Уфимского района оказались в непростой ситуации. Вчера, 17 апреля, из-за паводка в этой деревне произошел обвал плотины на улице Заречная, сообщает телеканал БСТ. Теперь, чтобы детям добраться в школу, а взрослым на работу, приходится обходить весь населенный пункт через федеральную трассу или идти по шаткому мосту со старыми досками.