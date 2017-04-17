Гидроэлектростанции ООО «БГК» начали работать в режиме «Паводок»

- На сегодня скорость притока на Павловском гидроузле превысила 660 кубометров в секунду, примерно такой же расход воды из водохранилища в реку Уфа, - рассказали в «Башкирской генерирующей компании». - На ГЭС включены все четыре гидроагрегата, которые несут суммарную нагрузку около 120 мегаватт. Далее по мере наполнения водохранилища и увеличения напора воды загрузка гидроэлектростанции увеличится до максимальных 200 мегаватт.