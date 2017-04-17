mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Гидроэлектростанции ООО «БГК» начали работать в режиме «Паводок»

17 апреля 2017, 18:44
Началось весеннее половодье.

14 апреля на реке Белой в створе Юмагузинского гидроузла приток воды превысил значение в 100 кубических метров в секунду, что означает начало весеннего половодья. На Павловском водохранилище паводковой принято считать ситуацию, когда приток превышает 500 кубометров в секунду. Этот показатель был достигнут 16 апреля. Об этом сообщили в ООО «БГК».

- На сегодня скорость притока на Павловском гидроузле превысила 660 кубометров в секунду, примерно такой же расход воды из водохранилища в реку Уфа, - рассказали в «Башкирской генерирующей компании». - На ГЭС включены все четыре гидроагрегата, которые несут суммарную нагрузку около 120 мегаватт. Далее по мере наполнения водохранилища и увеличения напора воды загрузка гидроэлектростанции увеличится до максимальных 200 мегаватт.

Иная ситуация на Юмагузинской ГЭС. С 17 апреля станция временно приостановила выработку электроэнергии. Это связано с решением Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ бассейна реки Белой, которая рекомендовала ГКУ РБ «Управление эксплуатации гидротехнических сооружений», эксплуатирующему гидроузел, осуществлять сброс до 550 кубометров в секунду. А расход такого объёма воды допускается только при поднятых сороудерживающих решётках донного водосброса-водовыпуска гидросооружения. Башкирской генерирующей компании пришлось временно остановить работу электростанции, чтобы исключить риски попадания мусора в проточную часть гидротурбин.

- Объекты Башкирской генерирующей компании встречают весну в полной готовности, - отметили в компании.

Материалы по теме
Где затопит Башкирию этой веснойПаводок в Башкирии: сообщения о подтоплении приходят с разных районовПаводок в Башкирии: Юмагузинское водохранилище увеличило сброс воды
#Новости#Весна в Башкирии#Разиф Абдуллин#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48