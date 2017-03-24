Уровень рек в Башкирии в паводок будет выше обычного - МЧС

Также каждый житель Башкирии, пострадавший во время паводка, может рассчитывать на помощь государства. Так в случае, если ваш дом подтопило, но в районе не объявлен режим ЧС, то единовременная выплата составит пять тысяч рублей. В случае, если режим ЧС всё-таки объявили, то по пять тысяч рублей получит каждый член семьи, ещё по 25 тысяч можно получить, если пострадало имущество. Если же дом полностью уничтожен, то помощь от региона составит по 50 тысяч рублей на человека.