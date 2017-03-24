Уровень рек в Башкирии в паводок будет выше обычного - МЧС

- По наихудшему сценарию в зоне подтопления в Башкирии могут оказаться 258 населённых пунктов и 20 тысяч жилых домов, - рассказал на пресс-конференции, посвящённой предстоящему паводку, начальник главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов.
Стоит отметить, что это именно наихудший вариант, и предсказать поведение рек с необходимой точностью пока не представляется возможным.
- Силы и средства всегда готовятся с хорошим запасом, не факт, что такое развитие событий будет, - уточнил глава ведомства.
Всего к ликвидации возможных последствий паводка региональное ведомство подготовило 7,5 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники, в том числе плавсредства и беспилотные летательные аппараты.
По прогнозам управления Гидрометцентра Башкирии, в целом по региону паводок будет выше, чем в предыдущие пять лет.
- По нашим прогнозам уровень воды будет на 20-70 см выше нормы, - рассказала руководитель управления Анна Казаева, - при этом многое зависит от погоды.
По словам Казаевой, самый большой запас воды в снеге в бассейне реки Дёмы – на 40% выше нормы, при этом подъем воды ожидается на 6-7 метров, среднегодовой показатель 627 сантиметров. Река Белая в районе Уфы может подняться на 750 – 850 сантиметров, для примера: в прошлом году максимальное значение было 756 см.
В случае подтопления жители смогут разместиться в 657 пунктах временного размещения (ПВР), которые уже готовы к развёртыванию.
Также каждый житель Башкирии, пострадавший во время паводка, может рассчитывать на помощь государства. Так в случае, если ваш дом подтопило, но в районе не объявлен режим ЧС, то единовременная выплата составит пять тысяч рублей. В случае, если режим ЧС всё-таки объявили, то по пять тысяч рублей получит каждый член семьи, ещё по 25 тысяч можно получить, если пострадало имущество. Если же дом полностью уничтожен, то помощь от региона составит по 50 тысяч рублей на человека.