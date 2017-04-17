Полиция в Башкирии ищет стрелка, обстрелявшего микроавтобус в Стерлитамаке

Обстрел произошел на перекрестке улиц Водолаженко и Юрматинской, когда в салоне не было пассажиров. Сейчас устанавливается сумма ущерба, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемый, предположительно, скрылся на автомобиле «Lada Priora» черного цвета.