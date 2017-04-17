mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Полиция в Башкирии ищет стрелка, обстрелявшего микроавтобус в Стерлитамаке

17 апреля 2017, 14:39
Пострадавших от инцидента нет.

13 апреля 30-летний житель Стерлитамака сообщил, что неизвестный, предположительно из пневматики разбил стекло микроавтобуса, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Сейчас сотрудники полиции разыскивают стрелявшего.

Обстрел произошел на перекрестке улиц Водолаженко и Юрматинской, когда в салоне не было пассажиров. Сейчас устанавливается сумма ущерба, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемый, предположительно, скрылся на автомобиле «Lada Priora» черного цвета.

Если у вас есть какая-то информация о случившемся, сообщите в полицию по телефонам: 8(3473) 20-45-31, 20-45-34 или 02.

Материалы по теме
В Башкирии мужчина расстрелял пассажирские автобусы из пневматикиВ Башкирии неизвестный обстрелял из автомата дом бизнесменаВ Стерлитамаке автомашину расстреляли из пневматики
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48