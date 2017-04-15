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Спортсменка из Башкирии завоевала «золото» чемпионата России по плаванию

15 апреля 2017, 11:36
В истории республики "золото" чемпионата завоевано впервые.

Вчера, 14 апреля, в Москве воспитанница башкирского спорта, уроженка города Салавата, студентка колледжа БГПУ Полина Егорова первенствовала на дистанцию 100 метров на спине, оставив позади Дарью Устинову и Марию Каменеву, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта республики.

В местной федерации плавания отметили, что впервые в истории Башкирии без учета результатов БАССР наша спортсменка завоевала «золото» чемпионата.

Напомним, у Полины Егоровой есть два «серебра» (200 метров на спине и 100 метров баттерфляем), которые позволили ей войти в состав национальной сборной для участия первенствах Европы и мира.

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