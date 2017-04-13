Уфимского писателя возмутило увольнение тренера клуба «Салават Юлаев»

- Прочитал в интернете слова Леонида Вайсфельда, что Емелин уволен из-за незнания английского языка. Это как понимать? Вестерлунд едет работать в Уфу, и теперь все должны подстраиваться под его манеры? Все же он работает в России, наверное, с него надо спрашивать знание русского языка, а не с нашего тренера. В другой стране мира никогда не уволили бы специалиста из-за н знания иностранного языка, - заявил писатель. - Я понимаю, что КХЛ, как ее хотят позицировать ее организаторы, - международная лига, а английский язык – язык международного общения. Его нам всем надо учить. Но есть базовые вещи, прежде чем спрашивать с нашего специалиста знание иностранного языка, мы должны спросить с приглашенного специалиста навыки общения русского языка. Или дать ему время, чтобы он подучил его.