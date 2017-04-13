Уфимского писателя возмутило увольнение тренера клуба «Салават Юлаев»

Писателя Илью Райха (в прошлом корреспондента газеты «КоммерсантЪ», псевдоним Илья Амладов) возмутило заявление генерального менеджера клуба «Салават Юлаев» Леонида Вайсфельда о причине увольнения тренера клуба Анатолия Емелина.
- Прочитал в интернете слова Леонида Вайсфельда, что Емелин уволен из-за незнания английского языка. Это как понимать? Вестерлунд едет работать в Уфу, и теперь все должны подстраиваться под его манеры? Все же он работает в России, наверное, с него надо спрашивать знание русского языка, а не с нашего тренера. В другой стране мира никогда не уволили бы специалиста из-за н знания иностранного языка, - заявил писатель. - Я понимаю, что КХЛ, как ее хотят позицировать ее организаторы, - международная лига, а английский язык – язык международного общения. Его нам всем надо учить. Но есть базовые вещи, прежде чем спрашивать с нашего специалиста знание иностранного языка, мы должны спросить с приглашенного специалиста навыки общения русского языка. Или дать ему время, чтобы он подучил его.
По словам Ильи Райха, в последнее время много говорят о продвижении русского языка за границей, проводится много мероприятий на государственном уровне в защиту русского языка.
- Но когда у себя на родине происходит такие вещи, то кто же будет уважать наш могучий язык? – задается вопросом писатель. - Это вопрос к руководителям КХЛ, ведь у нас работают немало зарубежных специалистов, и они должны приезжать, чтобы делиться опытом и тренировать наших хоккеистов, ведь хоккей – международная игра. Но и мы должны ставить перед ними ряд условий, и язык страны, в которой они получают работу, они должны учить, чтобы изъясняться с хоккеистами на их родном языке. Выучить язык не проблема, тем более что они попадают в среду общения и времени достаточно до начала следующего хоккейного сезона.
- Я ничего не имею против финского специалиста, он классный тренер, такие специалисты должны приезжать в страну, и ничего не имею против Вайсфельда, он неплохой менеджер, клубы, которые он возглавлял ранее, имея небольшие бюджеты, пробивались в плей-офф, но есть базовые вещи, которые мы должны соблюдать,резюмировал писатель.
Илья Райх известен тем, что написал два романа: «Порок» и «Жизнь с переводом».