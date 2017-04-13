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Уфимские заводы «Башнефти» приведут к стандартам «Роснефти» к 2022 году

13 апреля 2017, 10:55
«Башнефть» согласовала с Ростехнадзором соответствующую программу.

«Башнефть» (входит в «Роснефть») согласовала с Ростехнадзором программу мероприятий по устранению нарушений на уфимских НПЗ до 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на Интерфакс.

Программа подразумевает реконструкцию или техническое перевооружение отдельных производственных объектов, которые были введены в эксплуатацию еще в 1950-1970 годах. Для того, чтобы объекты во время реконструкции продолжали работать, будут осуществляться компенсирующие мероприятия.

Как пояснили «Интерфаксу» в «Роснефти», эта программа направлена на то, чтобы привести стандарты «Башнефти» в соответствие с требованиями «Роснефти».

Ростехнадзор выявил нарушения на уфимских НПЗ после расследования аварий, которые произошли на «Башнефти» 20, 29 января и 9 февраля. Выяснилось, что аварии произошли из-за нарушений требований промышленной безопасности в части организации и проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию, техническому диагностированию и экспертизе технических устройств, а также ненадлежащих действий подрядных организаций. Ростехнадзор после проверки распорядился уволить сотрудников компании.

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#Новости#ПАО "Башнефть"#Роснефть#Уфимские НПЗ#Ольга Корзик#Экономика
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