Уфимские заводы «Башнефти» приведут к стандартам «Роснефти» к 2022 году

Ростехнадзор выявил нарушения на уфимских НПЗ после расследования аварий, которые произошли на «Башнефти» 20, 29 января и 9 февраля. Выяснилось, что аварии произошли из-за нарушений требований промышленной безопасности в части организации и проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию, техническому диагностированию и экспертизе технических устройств, а также ненадлежащих действий подрядных организаций. Ростехнадзор после проверки распорядился уволить сотрудников компании.