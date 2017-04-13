Уфимские заводы «Башнефти» приведут к стандартам «Роснефти» к 2022 году

«Башнефть» (входит в «Роснефть») согласовала с Ростехнадзором программу мероприятий по устранению нарушений на уфимских НПЗ до 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на Интерфакс.
Программа подразумевает реконструкцию или техническое перевооружение отдельных производственных объектов, которые были введены в эксплуатацию еще в 1950-1970 годах. Для того, чтобы объекты во время реконструкции продолжали работать, будут осуществляться компенсирующие мероприятия.
Как пояснили «Интерфаксу» в «Роснефти», эта программа направлена на то, чтобы привести стандарты «Башнефти» в соответствие с требованиями «Роснефти».
Ростехнадзор выявил нарушения на уфимских НПЗ после расследования аварий, которые произошли на «Башнефти» 20, 29 января и 9 февраля. Выяснилось, что аварии произошли из-за нарушений требований промышленной безопасности в части организации и проведения ремонтных работ и работ по обслуживанию, техническому диагностированию и экспертизе технических устройств, а также ненадлежащих действий подрядных организаций. Ростехнадзор после проверки распорядился уволить сотрудников компании.