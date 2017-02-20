Ещё два топ-менеджера «Башнефти» стали доступны для хедхантеров

«Роснефть» продолжает замещение кадров «Башнефти», за последнюю неделю из компании ушли два менеджера уровня директоров департаментов. Один из них - Денис Елизаров, проработавший в «Башнефти» 6 лет, карьеру в структуре компании начинал в должности директора департамента сервиса в нефтепереработке. В последующие годы - директор департамента МТО группы компаний "Башнефть".
Елизаров запомнился рынку тем, что инициировал и лично курировал переход крупной нефтяной компании на работу с отечественными поставщиками по государственной программе импортозамещения.
- К 2018 году мы планируем перейти на российское оборудование. В частности, закупать только российское компрессорное оборудование, отечественную трубную продукцию, промышленную арматуру, насосное оборудование и изделия для комплексного обслуживания скважин, - сообщал Елизаров в Екатеринбурге на встрече нефтяных компаний с губернатором и правительством Свердловской области в июне 2013 года.
Вторая вакансия образовалась после того, как компанию покинул директор департамента энергетики Александр Сальников. Как сообщили наши источники в ПАО АНК «Башнефть», трудовые контракты расторгнуты по соглашению сторон. Специалисты с опытом работы в компаниях подобного уровня и схожей квалификации проведут на рынке труда не более двух-трёх месяцев "передышки", пояснили ИА «Медиакорсети» в кадровом агентстве. Скорее всего, в ближайшее время мы узнаем о назначении покинувших «Башнефть» менеджеров на руководящие посты в крупных компаниях.