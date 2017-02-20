Ещё два топ-менеджера «Башнефти» стали доступны для хедхантеров

Вторая вакансия образовалась после того, как компанию покинул директор департамента энергетики Александр Сальников. Как сообщили наши источники в ПАО АНК «Башнефть», трудовые контракты расторгнуты по соглашению сторон. Специалисты с опытом работы в компаниях подобного уровня и схожей квалификации проведут на рынке труда не более двух-трёх месяцев "передышки", пояснили ИА «Медиакорсети» в кадровом агентстве. Скорее всего, в ближайшее время мы узнаем о назначении покинувших «Башнефть» менеджеров на руководящие посты в крупных компаниях.