«Башнефть» восстановит установку после взрыва за 1,27 миллиарда рублей

ОА АНК «Башнефть» заключила договор с ПАО «Востокнефтезаводмонтаж» на восстановление установки «Гидрокрекинг», следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.
Тендер в форме закупки у единственного поставщика состоялся сегодня, 15 августа. Завершить работы планируется к декабрю 2017 года. Контракт оценен в 1,27 млрд рублей.
Напомним, что установка гидрокрекинга пострадала в результате взрыва на «Уфанефтехиме» ранним утром 16 июля. В результате взрыва пострадало 8 человек, в том числе шесть - погибли.
ПАО «АК ВНЗМ» - это подрядная строительно-монтажная компания, оказывающая услуги в области строительства объектов нефтегазового комплекса.