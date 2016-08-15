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«Башнефть» восстановит установку после взрыва за 1,27 миллиарда рублей

15 августа 2016, 17:10
Подрядчиком стала компания «Востокнефтезаводмонтаж».

ОА АНК «Башнефть» заключила договор с ПАО «Востокнефтезаводмонтаж» на восстановление установки «Гидрокрекинг», следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Тендер в форме закупки у единственного поставщика состоялся сегодня, 15 августа. Завершить работы планируется к декабрю 2017 года. Контракт оценен в 1,27 млрд рублей.

Напомним, что установка гидрокрекинга пострадала в результате взрыва на «Уфанефтехиме» ранним утром 16 июля. В результате взрыва пострадало 8 человек, в том числе шесть - погибли.

ПАО «АК ВНЗМ» - это подрядная строительно-монтажная компания, оказывающая услуги в области строительства объектов нефтегазового комплекса.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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