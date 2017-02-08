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В Уфе назвали причину взрыва на заводе «Башнефти»

8 февраля 2017, 11:59
Причиной гибели шестерых сотрудников завода «Уфанефтехим» признали усталость металла.

Руководитель гострудинспекции в Башкирии Татьяна Астрелина сегодня озвучила первые выводы комиссии, проводившей проверку на заводе «Уфанефтехим» в пригороде Уфы, после взрыва в июле 2016 года.

- Так как это опасный объект, то проверку на нем проводили сотрудники Ростехнадзора, но наши инспектора входили в состав комиссии, сейчас идёт следствие, поэтому могу сказать лишь то, что причиной взрыва стала усталость металла установки, - прокомментировала Татьяна Астрелина.

Напомним, трагедия на «Уфанефтехиме» произошла в ночь на 16 июля 2016 года, тогда в результате взрыва погибло шесть человек.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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