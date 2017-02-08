В Уфе назвали причину взрыва на заводе «Башнефти»

Руководитель гострудинспекции в Башкирии Татьяна Астрелина сегодня озвучила первые выводы комиссии, проводившей проверку на заводе «Уфанефтехим» в пригороде Уфы, после взрыва в июле 2016 года.
- Так как это опасный объект, то проверку на нем проводили сотрудники Ростехнадзора, но наши инспектора входили в состав комиссии, сейчас идёт следствие, поэтому могу сказать лишь то, что причиной взрыва стала усталость металла установки, - прокомментировала Татьяна Астрелина.
Напомним, трагедия на «Уфанефтехиме» произошла в ночь на 16 июля 2016 года, тогда в результате взрыва погибло шесть человек.