Ростехнадзор требует уволить четырех руководителей Башнефти

Также в настоящее время ведомство выясняет причины аварии, которые произошли на установках висбрекинга "Башнефти" 20 и 29 января и 9 февраля 2017 года. В пресс-службе ведомства также уточнили, что по предварительным данным причиной аварии, которая произошла 9 февраля, стало возгорание "электродегидратора блока ЭЛОУ установки АВТ-6".