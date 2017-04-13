Подробности дела о хищении 10 миллионов в Пенсионном фонде Башкирии

Как удалось установить следователям, Колпакова ,будучи главным специалистам отдела выдачи пенсий, перечисляла пенсионерам разовые выплаты. До перечисления она договаривалась с получателями выплат о возврате денег, при этом пенсионеры, участвовавшие в преступной схеме, оставляли себе от трёх до шести тысяч рублей. Всего с ноября 2014 по апрель 2016 года ей удалось привлечь к «сотрудничеству» 53 пенсионера, всем им она говорила, что они принимают участие в вымышленной программе содействия нуждающимся.