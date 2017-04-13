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Подробности дела о хищении 10 миллионов в Пенсионном фонде Башкирии

13 апреля 2017, 16:02
Завершено расследование дела сотрудницы Пенсионного фонда, похитившей 10 миллионов рублей.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение 47-летней Марине Колпаковой, подозреваемой в хищении 10 миллионов рублей из Пенсионного фонда.

Как удалось установить следователям, Колпакова ,будучи главным специалистам отдела выдачи пенсий, перечисляла пенсионерам разовые выплаты. До перечисления она договаривалась с получателями выплат о возврате денег, при этом пенсионеры, участвовавшие в преступной схеме, оставляли себе от трёх до шести тысяч рублей. Всего с ноября 2014 по апрель 2016 года ей удалось привлечь к «сотрудничеству» 53 пенсионера, всем им она говорила, что они принимают участие в вымышленной программе содействия нуждающимся.

- Колпакова вину в совершенном преступлении признала в полном объёме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Уфы, - пояснили в прокуратуре Башкирии.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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