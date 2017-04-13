ОНФ: Необходимо продление программы переселения из аварийного жилья

- У многих из них износ по документам составляет 60%, а реальный уровень ветхости еще выше. Состояние данных строений является проблемой не только для жильцов, но и для регионального оператора капитального ремонта. Многие из этих домов включены в программу капитального ремонта. Если учесть, что в двухэтажном доме располагаются от 8 до 16 квартир, то жильцы только на капитальный ремонт крыши будут собирать средства в течение 40 лет. По сути, вкладывать сейчас деньги в ремонт таких домов – это значит латать дыры на изношенном материале. Дома все равно через какое-то время будут снесены, а затраты на ремонт фасада и крыши будут впустую. Также нужно понимать, что расходы в рамках программы лягут прежде всего на жителей многоэтажных домов, исходя из принципа «общего котла»,