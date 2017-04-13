ОНФ: Необходимо продление программы переселения из аварийного жилья

Продолжение программы расселения ветхого и аварийного жилья с включением в него домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, для многих жителей - это единственная возможность улучшения жилищных условий с точки зрения безопасности проживания. Такое мнение высказала сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Башкирии, адвокат Надежда Крылова.
- Пока в Башкортостане насчитывается около 300 домов, которые признаны аварийными после 1 января 2012 г. Проживание во многих из них небезопасно для жителей, не говоря уже об отсутствии элементарных условий. Но возможностей для расселения данных домов за счет местных бюджетов нет. Ни один муниципалитет не осилит такую нагрузку. Решить проблему можно только совместными усилиями федеральных, региональных и местных органов власти, продлив действие программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, – отметила Надежда Крылова.
По ее словам, большинство домов, которые признаны аварийными после 1 января 2012 г., – это двухэтажные строения 1940–1950 гг. постройки.
- У многих из них износ по документам составляет 60%, а реальный уровень ветхости еще выше. Состояние данных строений является проблемой не только для жильцов, но и для регионального оператора капитального ремонта. Многие из этих домов включены в программу капитального ремонта. Если учесть, что в двухэтажном доме располагаются от 8 до 16 квартир, то жильцы только на капитальный ремонт крыши будут собирать средства в течение 40 лет. По сути, вкладывать сейчас деньги в ремонт таких домов – это значит латать дыры на изношенном материале. Дома все равно через какое-то время будут снесены, а затраты на ремонт фасада и крыши будут впустую. Также нужно понимать, что расходы в рамках программы лягут прежде всего на жителей многоэтажных домов, исходя из принципа «общего котла»,
– рассказала Крылова.
Представитель Народного фронта считает, что необходимо многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2012 г., а также многоквартирные дома с физическим износом более 60% вывести из республиканской программы капитального ремонта и с участием экспертов ОНФ создать из них отдельный реестр. При этом из аварийного жилья граждане должны быть расселены в обязательном порядке.
- Финансирование капитального ремонта малоэтажных домов необходимо осуществлять при поддержке из бюджетов республики и органов местного самоуправления, – заключила Надежда Крылова.