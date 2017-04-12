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В Башкирии будут судить 62-летнюю женщину, которая сожгла соседку

12 апреля 2017, 09:23
Женщина набрала ковш спиртного, плеснула его на соседку и бросила спичку.

Региональное управление следственного комитета по Башкирии завершило расследование уголовного дела по факту убийства 78-летней пенсионерки. В ближайшее время перед судом предстанет её 62-летняя соседка, как удалось установить следователям, именно она сожгла женщину.

- 7 июня 2016 года 62-летняя жительница города Стерлитамака приобрела у частного лица спиртное и предложила соседке выпить. 78-летняя женщина отказалась. Разозлившись, злоумышленница набрала ковш спиртного, которое собиралась распить совместно с соседкой, взяла спички и вновь пришла к соседке. Когда та открыла дверь, 62-летняя женщина плеснула жидкость из ковша на соседку, подожгла и скрылась с места происшествия. Огонь потушить удалось, однако потерпевшая скончалась в больнице от последствий ожоговой болезни, - рассказала подробности случившегося официальный представитель следственного комитета Светлана Абрамова.

В случае, если суд признает женщину виновной, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

#Новости#Следственный комитет#Убийство#Константин Климов#Происшествия
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