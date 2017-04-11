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В Уфе создатель финансовой пирамиды отправится в колонию строгого режима

11 апреля 2017, 13:09
Предпринимателю из Уфы 31-летнему Айрату Сибагатову не удалось оспорить в Верховном суде республики приговор Калининского районного суда Уфы.

Ранее суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В суде удалось доказать, что Айрат Сибагатов создал ООО ФК «Твоя Ипотека» по принципу «финансовой пирамиды». Он предлагал людям вкладывать деньги в компанию, обещая ежемесячную прибыль в размере до 120 процентов годовых. Также он заключал договоры финансирования с гражданами, имеющими долги по кредитам, которые обещал погасить за 20-35% от суммы займа.

- В действительности, поступающие от клиентов деньги злоумышленник присваивал себе. Незначительная часть выплат производилась за счет денежных средств, поступающих от новых вкладчиков, - отмечается в сообщении прокуратуры республики.

От его действий пострадали 107 человек. Общая сумма ущерба оценивается в 18,7 млн руб.

Сибагатов обжаловал приговор в Верховном суде, но судебная коллегия отклонила доводы жалобы и оставила приговор без изменения.

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#Новости#Ольга Корзик#Происшествия
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