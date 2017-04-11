В Уфе создатель финансовой пирамиды отправится в колонию строгого режима

В суде удалось доказать, что Айрат Сибагатов создал ООО ФК «Твоя Ипотека» по принципу «финансовой пирамиды». Он предлагал людям вкладывать деньги в компанию, обещая ежемесячную прибыль в размере до 120 процентов годовых. Также он заключал договоры финансирования с гражданами, имеющими долги по кредитам, которые обещал погасить за 20-35% от суммы займа.