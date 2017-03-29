Опубликованы данные о пожертвованиях в благотворительные фонды Башкирии

На четвертом – Еврейский благотворительный фонд «Хэсэд Лея», который помогает наиболее незащищенной части еврейского населения, в том числе одиноким людям, инвалидам, пожилым и малоимущим. Программы и службы фонда призваны оказывать разностороннюю помощь, направленную на улучшение качества жизни своих подопечных, на их интеграцию в еврейскую общину - в духе национальной истории и традиций и возрождении исторических ценностей.