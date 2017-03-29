Опубликованы данные о пожертвованиях в благотворительные фонды Башкирии

Posted 29 марта 2017, 12:42
Published 29 марта 2017, 12:42
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Отчеты о работе благотворительных фондов «Русфонд» публикует с 2012 года. Как следует из документа, всего за это время на территории Башкирии работало 34 фонда.
В 2015 году результаты работы в Башкирии показали всего 12 фондов.
На первом месте по количеству собранных средств в 2015 году - благотворительный фонд «Изгелек», которому удалось собрать 52,57 млн руб. Фонд занимается поддержкой тяжелобольных детей и детей-инвалидов, поддержкой тяжелобольных взрослых, социальной адаптацией и психологической помощью инвалидам, поддержкой социально-незащищенных слоев населения, пожилых людей, детей-сирот и профилактикой сиротства.
На программные расходы в 2015 году фонд направил 43,5 млн руб, на административно-управленческие расходы – 9,06 млн руб.
На втором месте - фонд «Мархамат», где в 2015 году собрали 32,52 млн руб. Фонд также занимается поддержкой тяжелобольных детей, поддержкой медицинских учреждений, социальной адаптацией и психологической помощью. На программные расходы в 2015 году было направлено 29,19 млн руб, на административные – 1,39 млн руб.
На третьем месте – фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города», который оказывает аналогичные двум первым услуги. За 2015 год в фонд поступило пожертвований на сумму 21,14 млн руб, из них 18,5 млн было потрачены на программные расходы, а 2,64 - на административно-управленческие.
На четвертом – Еврейский благотворительный фонд «Хэсэд Лея», который помогает наиболее незащищенной части еврейского населения, в том числе одиноким людям, инвалидам, пожилым и малоимущим. Программы и службы фонда призваны оказывать разностороннюю помощь, направленную на улучшение качества жизни своих подопечных, на их интеграцию в еврейскую общину - в духе национальной истории и традиций и возрождении исторических ценностей.
В 2015 году в фонд поступило 14, 41 млн руб, из которых 12,3 потрачены на программные нужды, а 2,11 млн руб – на административно-управленческие.
Пятое место у фонда «Наши дети», который занимается поддержкой тяжелобольных детей и детей-инвалидов, поддержкой развития медицинских технологий, психологической поддержкой детей и подростков и т. д. В фонд в 2015 году поступило 5,88 млн руб пожертвований, из них 4,77 направлены на программные расходы, а 1,11 млн руб – на административно-управленческие.
Благотворительный фонд «Зауралье», который занимается поддержкой социально-незащищенных слоев населения, собрал 4,81 млн руб в 2015 году, а потратил – 38,88 млн руб на программные расходы и 931 тыс руб - на административные.
Благотворительный фонд «Мать и Дитя» в 2015 году собрал 3,8 млн руб, из которых на программные расходы направлено 2,95 млн руб.
В БФ «Потерь нет», который занимается поддержкой детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, поступило 2,93 млн руб, на программные расходы было потрачено 1,39 млн руб, на административные – 523 тыс руб.
Благотворительный фонд имени Владимира Львовича Засова получил 823 тыс руб. пожертвований. Фонд занимается социальной поддержкой и защитой детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На программные расходы фонд направил все собранные средства – 823 тыс руб.
Фонд помощи животным «Потеряшки» получил пожертвований на 605 тыс руб, из которых 597 тыс руб потратил на программные расходы, а 8 тыс руб – на административно-управленческие.
100 тыс руб пожертвований получил благотворительный фонд «Здоровая нация», занимающийся лечением алкогольной и наркотической зависимости. На программные расходы фонд потратил 800 тыс руб, а на административные – 1 млн руб.
Благотворительный Фонд социальной поддержки населения «Вместе», занимающийся поддержкой тяжелобольных детей и детей-инвалидов собрал 6 тыс руб пожертвований. На программные расходы направлены 9,6 тыс руб, административно-управленческие расходы – 10 тыс руб.
Если рассматривать общий рейтинг, начиная с 2012 года, то внимание своими объемами пожертвований привлекают такие фонды, как «Благотворительный фонд поддержки социального развития муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан», а также аналогичные фонды Бураевского, Хайбуллинского, Татышлинского и других районов республики. Привлеченные ими средства сопоставимыми с фондами, попавшими в ТОП-5 в 2015 году.
Так, фонд Давлекановского района в 2012 году собрал и потратил 70,4 млн руб пожертвований, фонд Бураевского района в 2012 и 2013 годах собрал и потратил 40 млн руб, фонд Хайбуллинского района в 2012 году – 26,5 млн руб, фонд Уфимского района в 2014 году собрал 24,2 млн руб, а потратил 23,6 млн руб, фонд Татышлинского района получил и потратил в 2012 году 17,6 млн руб.