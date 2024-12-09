Пожертвования

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Первая леди Башкирии отказалась от подарков
9 декабря, 09:44
В Башкирии собирают помощь для Курской области
Всех желающих передать вещи пострадавшим от ВСУ россиянам ждут в волонтерском центре, сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.
8 августа, 08:15
2017
Опубликованы данные о пожертвованиях в благотворительные фонды Башкирии
Исследовательский проект «Русфонд. Навигатор» опубликовал итоги работы благотворительных фондов России за 2015 год. Эксперты прогнозировали работу 450 фондов из 75 регионов России.
29 марта 2017, 12:42

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