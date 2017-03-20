Владимир Путин назначил нового главного судебного пристава России

Президент России Владимир Путин назначил главным судебным приставом России — директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова. Об этом сообщается на сайте главы государства .Предшественник Дмитрия Аристова на посту главы ФССП Артур Парфенчиков 15 февраля был назначен временно исполняющим обязанности главы Карелии.
Справка:
Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года в Соликамске. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. В 2008–2009 годах работал начальником отдела ГУ генпрокуратуры России. На работу в Минюст перешел в 2012 году, а заместителем министра был назначен в августе того же года.