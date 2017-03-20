Владимир Путин назначил нового главного судебного пристава России

Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года в Соликамске. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А.В. Хрулева, Военный финансово-экономический университет Минобороны РФ, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. В 2008–2009 годах работал начальником отдела ГУ генпрокуратуры России. На работу в Минюст перешел в 2012 году, а заместителем министра был назначен в августе того же года.