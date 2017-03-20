В Уфе без холодной воды на этой неделе останутся более 100 объектов

В Уфе на этой неделе запланировано отключение холодной воды почти на 120 объектах, следует из информации на официальном сайте «Уфаводоканала».
Воду отключат 21 марта, с 10 до 16 часов:
Калининский район:
ул. Ферина 34,36,38,40,42,44;
ул. Верещагина 26,28,28а,30;
ул. Бобруйская 27а,29,38;
переулок Железнодорожный 1,3,5,7,9,11,13а;
бульвар Тухвата Янаби 53а.
Кировский район, с 10 до 20 часов:
ул. Пугачева 21/2, 33в, 120/1, 15а, 15г, 17, 17ж, 19ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 102, 114, 118, 118а, 118б, 112/1, 124, 128/1, 120, 120а, 120б, 120в, 122б, 122в, 122, 124, 126, 132, 132в, 132д, 132г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2
ул. Испытателей 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
пер. Альпийский 1/1,8, 10, 2, 11,14.
22 марта, с 10 до 20 часов:
Калининский район:
ул. Черниковская 3/1,5/1,9,9/1,
ул. Калинина 76,78,80,82,82а,84,87,
ул. Черниковская 7/1,
ул. Калинина 81, 82/1, 83.
Советский район, с 10 до 22 часов:
проспект Октября 13, 13/1, 15;
ул. Халтурина 57, 59;
23 марта
Советский район, с 10 до 20 часов:
ул. С. Злобина 5/1,
ул. Баргузинская 8,
ул. Р.Зорге 40/1, 40/2, 338/1, 38/2, 38/3,36/2,
Калининский район, с 10 до 16 часов:
ул. Вологодская 17,19,21,23;
ул. Кольцевая 204;
ул. Ушакова 68,70,74;
ул. Вологодская 19/2.
Ленинский район, с 10 до 23 часов
ул.Ак-Идель 3,4,6,
ул.Лесозаводская 1/1.