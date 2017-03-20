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В Уфе без холодной воды на этой неделе останутся более 100 объектов

20 марта 2017, 11:05
«Уфаводоканал» опубликовал график запланированных отключений.

В Уфе на этой неделе запланировано отключение холодной воды почти на 120 объектах, следует из информации на официальном сайте «Уфаводоканала».

Воду отключат 21 марта, с 10 до 16 часов:

Калининский район:

ул. Ферина 34,36,38,40,42,44;

ул. Верещагина 26,28,28а,30;

ул. Бобруйская 27а,29,38;

переулок Железнодорожный 1,3,5,7,9,11,13а;

бульвар Тухвата Янаби 53а.

Кировский район, с 10 до 20 часов:

ул. Пугачева 21/2, 33в, 120/1, 15а, 15г, 17, 17ж, 19ж, 21ж, 18ж, 27ж, 29ж, 102, 114, 118, 118а, 118б, 112/1, 124, 128/1, 120, 120а, 120б, 120в, 122б, 122в, 122, 124, 126, 132, 132в, 132д, 132г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2

ул. Испытателей 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

пер. Альпийский 1/1,8, 10, 2, 11,14.

22 марта, с 10 до 20 часов:

Калининский район:

ул. Черниковская 3/1,5/1,9,9/1,

ул. Калинина 76,78,80,82,82а,84,87,

ул. Черниковская 7/1,

ул. Калинина 81, 82/1, 83.

Советский район, с 10 до 22 часов:

проспект Октября 13, 13/1, 15;

ул. Халтурина 57, 59;

23 марта

Советский район, с 10 до 20 часов:

ул. С. Злобина 5/1,

ул. Баргузинская 8,

ул. Р.Зорге 40/1, 40/2, 338/1, 38/2, 38/3,36/2,

Калининский район, с 10 до 16 часов:

ул. Вологодская 17,19,21,23;

ул. Кольцевая 204;

ул. Ушакова 68,70,74;

ул. Вологодская 19/2.

Ленинский район, с 10 до 23 часов

ул.Ак-Идель 3,4,6,

ул.Лесозаводская 1/1.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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