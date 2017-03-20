В России за год на 60 процентов выросло количество самоубийств

«Группы смерти» являются одной из основных причин роста количества самоубийств почти на 60% в 2016 году, цитирует «Интерфакс» заявление уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой. По ее словам, с 2011-го по 2015-й этот показатель стабильно снижался примерно на 10 процентов год.