В России за год на 60 процентов выросло количество самоубийств

«Группы смерти» являются одной из основных причин роста количества самоубийств почти на 60% в 2016 году, цитирует «Интерфакс» заявление уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой. По ее словам, с 2011-го по 2015-й этот показатель стабильно снижался примерно на 10 процентов год.
- Но в 2016-м наблюдается рост на 57 процентов. Мы резко откатились назад на пять лет, — сказала Кузнецова.
Она отметила, что в сфере борьбы с суицидами существует немало проблем. Так в прошлом учебном году у 47 процентов школ в штате не было педагога-психолога. Омбудсмен подчеркнула, что для улучшения ситуации необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и повышать доступность помощи специалистов.