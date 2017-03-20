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В Башкирии за неделю в ДТП пострадали 42 человека, двое погибли

20 марта 2017, 14:34
Главный госавтоинспектор Башкирии привел тревожную статистику в Instagram.

За прошедшую неделю в республике зафиксировано почти 24 400 различных нарушений ПДД, сообщает в своем Instagram главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Также инспектор сообщил, что большинство пьяных водителей появляются на дорогах в светлое время суток.

Он сообщил, какие именно нарушения были зафиксированы в Башкирии за неделю:

  • 511 фактов - водители в состоянии опьянения;
  • 857 - перевозка детей без специальных удерживающих устройств;
  • 3164 - непристегнутый ремень безопасности;
  • 4520 - нечитаемые госномера.

- Это не просто цифры! - комментирует Динар Гильмутдинов. - Каждая из них - предотвращенное ДТП с непредвиденными последствиями. Мы не задумываемся о них, пока эти испытания не лягут на плечи наши или близких. Всего за минувшие семь дней в 36 авариях погибли двое и травмированы 42 человека.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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