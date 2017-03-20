В Башкирии за неделю в ДТП пострадали 42 человека, двое погибли

- Это не просто цифры! - комментирует Динар Гильмутдинов. - Каждая из них - предотвращенное ДТП с непредвиденными последствиями. Мы не задумываемся о них, пока эти испытания не лягут на плечи наши или близких. Всего за минувшие семь дней в 36 авариях погибли двое и травмированы 42 человека.