В Башкирии за неделю в ДТП пострадали 42 человека, двое погибли

За прошедшую неделю в республике зафиксировано почти 24 400 различных нарушений ПДД, сообщает в своем Instagram главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
Также инспектор сообщил, что большинство пьяных водителей появляются на дорогах в светлое время суток.
Он сообщил, какие именно нарушения были зафиксированы в Башкирии за неделю:
- Это не просто цифры! - комментирует Динар Гильмутдинов. - Каждая из них - предотвращенное ДТП с непредвиденными последствиями. Мы не задумываемся о них, пока эти испытания не лягут на плечи наши или близких. Всего за минувшие семь дней в 36 авариях погибли двое и травмированы 42 человека.