В Башкирии участились случаи мошенничества в интернете

На сегодня в управлении уголовного розыска, по ее словам, зарегистрировано 904 преступления по мошенничеству, из них в производстве находится 881, раскрыто 126. Из общего числа случаев интернет-мошенничества - 268, хищения с использованием средств сотовой связи -141, списание денег с банковских карт - 62. Остальное - различные кредитные истории, «деньги в долг», а также услуги по снятию порчи.

Хариева сообщила, что профилактическая работа с населением ведется посредством распространения информационных буклетов, а также через СМИ.