В Башкирии участились случаи мошенничества в интернете

Подавляющее большинство мошенников сегодня работают в интернете. Случаев обмана через мировую паутину в последние годы стало больше, чем, например, через телефон. Об этом сообщила сегодня представитель управления уголовного розыска МВД Башкирии, подполковник полиции Эльза Хариева на круглом столе «Защита старшего поколения от мошеннических действий».
На сегодня в управлении уголовного розыска, по ее словам, зарегистрировано 904 преступления по мошенничеству, из них в производстве находится 881, раскрыто 126. Из общего числа случаев интернет-мошенничества - 268, хищения с использованием средств сотовой связи -141, списание денег с банковских карт - 62. Остальное - различные кредитные истории, «деньги в долг», а также услуги по снятию порчи.
Хариева сообщила, что профилактическая работа с населением ведется посредством распространения информационных буклетов, а также через СМИ.
- С предложениями о профилактике мы выходили к сотовым операторам, а также в транспортные компании, но получили отказ, - сообщила Хариева.