В Башкирии девушка, которая попала под поезд, была беременной - БСТ

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ по Башкирии проводит проверку по факту травмирования поездом двух девушек в Иглинском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Несчастный случай произошёл в субботу 18 марта на 1664 км перегона Иглино-Тавтиманово Куйбышевской железной дороги.
Тепловоз, который очищал пути от снега, травмировал двух девушек 17 и 23 лет, которые шли вдоль железнодорожных путей. 23-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой. 17-летняя девушка с многочисленными травмами доставлена в 13-ю городскую больницу.
Как сообщают журналисты телеканала БСТ, девушка была беременной, ребенка спасти не удалось.
- Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и производстве работ, а также оборудовании подвижных составов видеорегистраторами, - сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте.