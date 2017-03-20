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В Башкирии девушка, которая попала под поезд, была беременной - БСТ

20 марта 2017, 15:04
В настоящее время следователи проводят проверку по факту наезда поезда на двух девушек.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ по Башкирии проводит проверку по факту травмирования поездом двух девушек в Иглинском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошёл в субботу 18 марта на 1664 км перегона Иглино-Тавтиманово Куйбышевской железной дороги.

Тепловоз, который очищал пути от снега, травмировал двух девушек 17 и 23 лет, которые шли вдоль железнодорожных путей. 23-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой. 17-летняя девушка с многочисленными травмами доставлена в 13-ю городскую больницу.

Как сообщают журналисты телеканала БСТ, девушка была беременной, ребенка спасти не удалось.

- Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления ­мер безопасности при движении поездов и производстве работ, а также оборудовании подвижных составов видеорегистраторами, - сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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