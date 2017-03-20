В Башкирии девушка, которая попала под поезд, была беременной - БСТ

Тепловоз, который очищал пути от снега, травмировал двух девушек 17 и 23 лет, которые шли вдоль железнодорожных путей. 23-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой. 17-летняя девушка с многочисленными травмами доставлена в 13-ю городскую больницу.