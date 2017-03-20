Стратегия 2030 – это не Коран и Библия

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете 16 марта прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия республики Башкортостан 2030: приоритеты экономического роста». В работе конференции приняли участие руководители органов власти и бизнес-структур, представители экспертного сообщества, общественных организаций. Об итогах проведенного обсуждения Медиакорсети рассказал независимый эксперт, кандидат экономических наук Рустем Шайахметов.
– Ваши впечатления о конференции?
– Обсуждение Стратегии было конструктивным, были отмечены ее амбициозные цели, указаны существующие недостатки, предложены рекомендации, которые могут значительно улучшить ее.
На пленарном заседании профессор Солодилова Н.З. отметила, что в настоящее время экономика очень динамична, возникают новые отрасли, новые специальности, изменяются принципы работы существующих профессий, а многие становятся ненужными. Вследствие этого перед образованием стоит задача сбалансированности подготовки квалифицированных специалистов, формирование системы непрерывного образования, в противном случае в обозримом будущем возникнет дефицит кадров, при наличии трудовых ресурсов. Поэтому существует необходимость постановки целей по подготовке персонала в разрезе существующих и будущих специальностей, отраслей и территорий. И хотя в Стратегии предполагается создание 360 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, но, к сожалению, отсутствует информация об их профессионально-квалификационной структуре. Что не создает ориентиры для профессионального образования.
Было отмечено обострение конкуренции за перспективные научные кадры и студентов, что около четверти выпускников наших школ уезжают из Башкирии на учебу и это формирует новые требования к развитию профессионального образования.
На конференции было высказано много здравых идей, конструктивной критики, будем надеяться на то, что разработчики это учтут при окончательной редакции Стратегии.
– А каковы, на ваш взгляд, основные проблемы развития Башкортостана?
- Главной проблемой устойчивого социально-экономического развития региона является сокращение населения. В 2030 году у нас население в трудоспособном возрасте уменьшится на 298 тысяч человек. А сокращение сельского населения республики на 20 % формирует особо высокие риски для развития агропромышленного комплекса, внутреннего и въездного туризма. Поэтому, так как демографическое развитие предопределяет уровень экономики, в резолюции предложено определить повышение рождаемости как приоритетное направление Стратегии, обозначив эффективные механизмы реализации поставленной задачи.
- Вы хотите сказать, что демография является основополагающим фактором развития?
- Совершенно верно. В настоящее время трудовые ресурсы определяют уровень развития экономики. Например, в Прибалтике из-за дефицита рабочих ресурсов стагнирует экономика. Если развитые страны восполняют это за счет миграции, то у нашей республики таких возможностей нет. Хочу отметить - за последний год из Башкирии больше уехало мигрантов, чем приехало в республику. Даже из Уфы больше уезжает населения, чем приезжает.
В настоящее время из-за крайне неэффективной демографической политики в республике резко снижается рождаемость. А введение многочисленных ограничений в получении социальной поддержки гражданами, имеющими детей, сформировали неблагополучный социальный климат, из-за чего много молодежи уезжает из республики. А это наше будущее.
Северо-восток Башкортостана в 2030 году ожидает сокращение трудоспособного населения на 30 %. Это означает, что на указанной территории стоит задача не увеличения объема производства, а сохранения экономики на сегодняшнем уровне. Конечно, за счет инфляции денежные показатели вырастут, но физический объем останется без изменения или снизится. К сожалению, Стратегия не определила цели и задачи территориального развития Башкортостана.
Я хотел бы отметить, что многие определённые Стратегией цели являются нереалистичными и недостижимыми, а самое главное -отсутствуют механизмы реализации.
- Но представители школы «Сколково», Института стратегических исследований Республики Башкортостан совершенно иного мнения.
- Это и понятно. Они же авторы Стратегии. Разработчики предлагают верить им на слово, но в научной среде нужно доказывать обозначенные показатели, а этого нет. Это же не религия, а Стратегия — это не коран и не библия.
- А можно расшифровать это в фактах?
- Конечно, можно.
Например, указано привлечение инвестиций за счет государственно-частного, муниципально-частного партнерства в размере 366 млрд рублей при реализации 50-60 проектов. Это означает, что средняя стоимость проекта предполагается свыше 6 млрд рублей. Как правило, в настоящее время средняя стоимость реализации проекта - 50-200 миллионов рублей. Это означает, что кто-то нарисовал красивую картинку, а не продумал возникающие последствия. В то же время у нас не создана инфраструктура развития государственно-частного партнерства, не реализован ни один проект, поэтому выполнение столь амбициозной задачи невозможно.
Стратегия определяет, что сокращение трудоспособного населения Башкортостана составит 298 тысяч человек, но в то же время указывает увеличение где-то на 100 тысяч человек людей, занятых в экономике. Одно слово - волшебники.
Указано увеличение объема услуг туризма, гостиничного сектора, санаторно-курортного комплекса до 155 млрд рублей. Это означает, что рост отрасли в ближайшие 12-13 лет будет по 50 % ежегодно. Ну, во-первых, таких темпов развития не было нигде в мире. Во-вторых, требуется увеличение номерного фонда до 2030 года в десять раз, то есть в течение 12 лет ежегодно надо вводить в строй гостиницы с емкостью существующего номерного фонда. В-третьих, персонал необходимо увеличить более чем в 10 раз, в основном в сельской местности, а сельское население сокращается на 20 %.
Для понимания ситуации, в России в прошлом году объем услуг отрасли составил 540 млрд рублей, то есть разработчики Стратегии считают, что объем услуг в Башкортостане составит около 30 % от существующего общероссийского, или больше чем в Краснодарском крае.
Мне это напоминает политику «большого скачка» Мао Цзэдуна, где тоже были объявлены фантастические цели и задачи, в результате получили голод и разруху. Если в Стратегию не внесут кардинальные изменения, то это будет очередной документ, который поставят на полку.
- А как Стратегия была оценена на конференции?
- Была принята резолюция где было рекомендовано изменить подходы к формированию целей, указанию форм и методов реализации поставленных задач.
В частности, по туризму:
Участники конференции указали, что запланированное Стратегией формирование туристических кластеров создает предпосылки для ускоренного развития туризма в Башкортостане. В то же время увеличение объема услуг туриндустрии до 155 миллиардов рублей является излишне оптимистическим и не подкреплен необходимыми ресурсами. Отсутствует сравнительный анализ и не предложены модели территориального планирования туризма в Башкортостане.
Для развития индустрии туризма и его инфраструктуры предложено установить реалистичные и достижимые цели, конкретизировать информацию по создаваемым туристско-рекреационным кластерам, особое внимание уделив механизмам реализации. С учетом определяющего значения санаторно-курортной системы для развития туризма рекомендуется создание кластера «Санатории и курорты Башкортостана». Предложено использовать модели территориального планирования, отталкиваясь от существующего уровня развития инфраструктуры сервиса и туризма, а также учитывая перспективы привлечения ресурсов для выполнения поставленных задач. Определить систему комплексного устранения административных и экономических барьеров развития туризма в регионе.
По государственно-частному партнерству участники конференции рекомендовали установить цели и задачи развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства, определив отрасли, в которых будут реализоваться проекты ГЧП, МЧП, выделяемые ресурсы, объекты создаваемой инфраструктуры.
Также предложено обратить особое внимание вопросам институционального обеспечения повышения вклада частной инициативы и предпринимательства в социально-экономическое развитие Башкортостана.
- Каковы итоги конференции?
- Если разработчики Стратегии, власть услышат мнение научного сообщества и установят реалистичные достижимые цели, укажут механизмы реализации, то это будет победа здравого смысла. И именно в этом была главная задача конференции. Надеюсь, это так и будет.
А если победит Стратегия в стиле «Нью-Васюки», то ситуация будет, как в знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсона, когда после возгласа «А король-то голый», голый король продолжил свое движение.
Напомню, в сказке королю стало не по себе: ему казалось, что люди правы, но он думал про себя: «Надо же выдержать процессию до конца». И он выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, неся шлейф, которого не было.