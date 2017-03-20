Стратегия 2030 – это не Коран и Библия

Указано увеличение объема услуг туризма, гостиничного сектора, санаторно-курортного комплекса до 155 млрд рублей. Это означает, что рост отрасли в ближайшие 12-13 лет будет по 50 % ежегодно. Ну, во-первых, таких темпов развития не было нигде в мире. Во-вторых, требуется увеличение номерного фонда до 2030 года в десять раз, то есть в течение 12 лет ежегодно надо вводить в строй гостиницы с емкостью существующего номерного фонда. В-третьих, персонал необходимо увеличить более чем в 10 раз, в основном в сельской местности, а сельское население сокращается на 20 %.