Министр здравоохранения России поручила проверить смерть ребенка в Бакалах

В связи с появлением в СМИ информации о смерти ребенка в Бакалинской центральной районной больнице, министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору проверку по данному факту. Об этом сообщается на официальном сайте минздрава России.
Напомним, в ходе доследственной проверки выяснилось, что 14 февраля в Бакалинскую центральную районную больницу поступил годовалый мальчик, у него были кашель, одышка и температура. Его поместили в палату интенсивной терапии и начали лечить. Но когда стали вводить лекарство, малышу стало плохо, да так, что пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. И все же спасти его жизнь не удалось, он умер днем. Предварительная причина смерти – ОРВИ, сообщили в следкоме Башкирии.
17 мартаТуймазинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей).