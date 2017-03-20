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Министр здравоохранения России поручила проверить смерть ребенка в Бакалах

20 марта 2017, 17:47
Вероника Скворцова дала такое поручение Росздравнадзору.

В связи с появлением в СМИ информации о смерти ребенка в Бакалинской центральной районной больнице, министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору проверку по данному факту. Об этом сообщается на официальном сайте минздрава России.

Напомним, в ходе доследственной проверки выяснилось, что 14 февраля в Бакалинскую центральную районную больницу поступил годовалый мальчик, у него были кашель, одышка и температура. Его поместили в палату интенсивной терапии и начали лечить. Но когда стали вводить лекарство, малышу стало плохо, да так, что пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. И все же спасти его жизнь не удалось, он умер днем. Предварительная причина смерти – ОРВИ, сообщили в следкоме Башкирии.

17 мартаТуймазинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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