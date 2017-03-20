Министр здравоохранения России поручила проверить смерть ребенка в Бакалах

Напомним, в ходе доследственной проверки выяснилось, что 14 февраля в Бакалинскую центральную районную больницу поступил годовалый мальчик, у него были кашель, одышка и температура. Его поместили в палату интенсивной терапии и начали лечить. Но когда стали вводить лекарство, малышу стало плохо, да так, что пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. И все же спасти его жизнь не удалось, он умер днем. Предварительная причина смерти – ОРВИ, сообщили в следкоме Башкирии.