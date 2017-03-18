Уфимец создал 30 микроскульптур, посвященных «Игре престолов»

Салават Фидай – талантливый художник миниатюрной живописи. Его картины и скульптуры настолько малы, что некоторые из них нельзя разглядеть без помощи лупы. Он пишет картины на спичечных коробках, на семечках, рисовых зернах, делает скульптуры на кончике карандаша. Одними из первых фигурок, сделанных мастером, были фигурки Бэтмена и Дарта Вейдера.