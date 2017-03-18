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Уфимец создал 30 микроскульптур, посвященных «Игре престолов»

18 марта 2017, 12:00
Свои работы мастер представит на выставке в Сингапуре.

Уфимский мастер Салават Фидаи, известный своим мастерством вырезания фигурок популярных персонажей на грифеле карандаша, создал 30 микроскульптур, посвященных сериалу «Игра престолов», сообщает «Башинформ». Свои работы мастер представит на выставке в Сингапуре, которая будет проходить с 22 апреля по 4 июня.

Салават Фидай – талантливый художник миниатюрной живописи. Его картины и скульптуры настолько малы, что некоторые из них нельзя разглядеть без помощи лупы. Он пишет картины на спичечных коробках, на семечках, рисовых зернах, делает скульптуры на кончике карандаша. Одними из первых фигурок, сделанных мастером, были фигурки Бэтмена и Дарта Вейдера.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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