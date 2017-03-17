Журналисты из Башкирии примут участие в Медиафоруме ОНФ

Напомним, что 6 журналистов из Башкирии стали в этом году победителями III Всероссийского конкурса журналистских работ фонда "Правда и справедливость". Центральные темы Медиафорума будут посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов и профессиональных вопросов развития независимой журналистики России. Журналисты из Башкирии также смогут принять участие в освещении одного из главных событий для региональных СМИ. Аккредитация на мероприятие проводится до 12:00 московского времени 23 марта 2017 г. По всем интересующим вопросам нужно обращаться в региональный исполком ОНФ.