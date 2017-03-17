Журналисты из Башкирии примут участие в Медиафоруме ОНФ

С 1 по 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», организованный Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Стала известна его программа.
В первый день работы Медиафорума, 1 апреля, состоится награждение лауреатов конкурса Фонда «Правда и справедливость». Основная рабочая программа Медиаформа ОНФ пройдет 2 и 3 апреля. В заключительный день форума состоится пленарное заседание. В работе форума примут участие более 500 человек: журналисты, представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.
Напомним, что 6 журналистов из Башкирии стали в этом году победителями III Всероссийского конкурса журналистских работ фонда "Правда и справедливость". Центральные темы Медиафорума будут посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов и профессиональных вопросов развития независимой журналистики России. Журналисты из Башкирии также смогут принять участие в освещении одного из главных событий для региональных СМИ. Аккредитация на мероприятие проводится до 12:00 московского времени 23 марта 2017 г. По всем интересующим вопросам нужно обращаться в региональный исполком ОНФ.