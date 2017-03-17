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В Уфе «Nissan» сбил сотрудника ДПС

17 марта 2017, 16:27
Сейчас полицейские разыскивают водителя иномарки.

Сегодня, 17 марта, около 11:30 в Уфе на улице Лесотехникума сбили сотрудника полка ДПС, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Один из инспекторов обратил внимание, что подъехал «Nissan» с тонированными стеклами. Полицейский обратился к водителю иномарки, тот сослался на то, что ему надо достать документы, сел в салон и поехал. Сотрудник ДПС попытался воспрепятствовать ему, тогда водитель сбил его и скрылся с места происшествия. Полицейскому потребовалась медицинская помощь.

Сейчас полиция разыскивает «Nissan». Идет проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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