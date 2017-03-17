В Уфе «Nissan» сбил сотрудника ДПС

Один из инспекторов обратил внимание, что подъехал «Nissan» с тонированными стеклами. Полицейский обратился к водителю иномарки, тот сослался на то, что ему надо достать документы, сел в салон и поехал. Сотрудник ДПС попытался воспрепятствовать ему, тогда водитель сбил его и скрылся с места происшествия. Полицейскому потребовалась медицинская помощь.