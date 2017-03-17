В Башкирии в 2016 году в судах рассмотрели почти миллион дел - Тарасенко

В прошлом году судьями Башкирии было рассмотрено 974 933 дел и материалов. При этом показатель утверждаемости судебных решений, принятых судьями первой инстанции достиг 99,6%, что позволило Верховному суду РБ занять третье место в России. Эти данные на пресс-конференции озвучил сегодня председатель Верховного Суда Башкирии Михаил Тарасенко.
- По нагрузке на судей, которые рассматривают гражданские дела, республика занимает первое место в стране, - отметил Михаил Тарасенко. – Это свидетельствует о возросшей правовой активности граждан, которые все больше отстаивают свои права именно в судебных инстанциях. Судьям приходится проделывать большой объем работы. Так, например один судья только по гражданским искам рассматривает в месяц 65 дел. Но это не означает, что от этого страдают качество и законность принимаемых судом решений.
По тем же гражданским делам львиную долю составляют споры между гражданами и иски о взыскании сумм по кредитным договорам. Также в лидерах дела о защите прав потребителей, споры, связанные с правом собственности на землю и иски к страховым компаниям от автовладельцев.
Говоря о доверии населения к судам, Михаил Тарасенко философски заметил, что к этому можно относиться по - разному.
- С одной стороны с каждым годом люди все больше обращаются в суды, а значит доверяют. Но с другой стороны – мы же выносим приговоры и значит, те кто осужден по уголовным преступлениям, или получил отрицательное заключение суда по другим разбирательствам, всегда будет недоволен работой наших судей, - заметил Михаил Тарасенко.