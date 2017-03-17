В Башкирии в 2016 году в судах рассмотрели почти миллион дел - Тарасенко

- По нагрузке на судей, которые рассматривают гражданские дела, республика занимает первое место в стране, - отметил Михаил Тарасенко. – Это свидетельствует о возросшей правовой активности граждан, которые все больше отстаивают свои права именно в судебных инстанциях. Судьям приходится проделывать большой объем работы. Так, например один судья только по гражданским искам рассматривает в месяц 65 дел. Но это не означает, что от этого страдают качество и законность принимаемых судом решений.