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Михаил Тарасенко: Суд становится сугубо женским

17 марта 2017, 12:39
Председатель Верховного Суда Башкирии рассказал, почему среди судей так много женщин.

Судейский корпус республики составляет порядка 800 человек, и он находится в состоянии постоянного обновления. При этом ощущается нехватка кадров. Только в Верховном Суде Башкирии недокомплект составляет 19 человек. По мнению председателя Верховного Суда Башкирии Михаила Тарасенко, в первую очередь это связано с тем, что кандидаты на должность судей в какой-то степени бояться брать на себя ответственность за судьбы людей.

- Суд у нас становится с сугубо женским лицом. Одна из причин - прежде чем стать судьей, кандидат не менее пяти лет должен отработать в суде в качестве помощника или секретаря на зарплату в 15 тысяч рублей, - сказал Михаил Тарасенко. – Молодые ребята, получившие высшее юридическое образование, не идут работать на такую низкую зарплату, поэтому в основном на таких должностях трудятся девушки, которые впоследствии и становятся судьями.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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