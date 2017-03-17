Михаил Тарасенко: Суд становится сугубо женским

Судейский корпус республики составляет порядка 800 человек, и он находится в состоянии постоянного обновления. При этом ощущается нехватка кадров. Только в Верховном Суде Башкирии недокомплект составляет 19 человек. По мнению председателя Верховного Суда Башкирии Михаила Тарасенко, в первую очередь это связано с тем, что кандидаты на должность судей в какой-то степени бояться брать на себя ответственность за судьбы людей.
- Суд у нас становится с сугубо женским лицом. Одна из причин - прежде чем стать судьей, кандидат не менее пяти лет должен отработать в суде в качестве помощника или секретаря на зарплату в 15 тысяч рублей, - сказал Михаил Тарасенко. – Молодые ребята, получившие высшее юридическое образование, не идут работать на такую низкую зарплату, поэтому в основном на таких должностях трудятся девушки, которые впоследствии и становятся судьями.