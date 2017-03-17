Михаил Тарасенко: Суд становится сугубо женским

- Суд у нас становится с сугубо женским лицом. Одна из причин - прежде чем стать судьей, кандидат не менее пяти лет должен отработать в суде в качестве помощника или секретаря на зарплату в 15 тысяч рублей, - сказал Михаил Тарасенко. – Молодые ребята, получившие высшее юридическое образование, не идут работать на такую низкую зарплату, поэтому в основном на таких должностях трудятся девушки, которые впоследствии и становятся судьями.