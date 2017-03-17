Киберфутболист «Уфы» заработал за шесть лет 20 тысяч долларов

Телеканал «Матч ТВ» рассказал в программе «Спортивный репортер» о киберфутболисте Роберте Фахретдинове, который представляет ФК «Уфа» в киберфутболе.
Напомним, на первом Кубке России по киберфутболу в Уфе он занял второе место.
Из репортажа зрителю становится известно, что Роберт Фахретдинов, сейчас один из лучших киберфутболистов мира, 10 лет назад был воспитанником детской футбольной школы и мечтал выйти на поле в футболке уфимского клуба.
- До 14 лет я занимался, очень неплохо, тренеры меня любили, - рассказал Роберт. – Но в переходном возрасте сломал малую берцовую кость, полгода не играл, даже больше. Тогда я начал играть в ФИФА и понял, что там у меня больше перспектив.
Сначала тренеры отец были против того, чтобы он бросил заниматься футболом. Но отец не стал силой загонят сына на тренировки, хотя мог бы.
Теперь мечта Роберта выступать в форме родной «Уфы» сбылась, он подписал контракт с ФК «Уфа» и получает зарплату.
- Больше чем средняя по Уфе, но несравнимая с зарплатой игроков «Уфы», - сказал Роберт. – Но меня полностью устраивает.
Сейчас спарринг-партнерами у уфимца выступают сильнейшие игроки: французы, скандинавы. Роберт периодически играет в реальный футбол, в местных лигах. Но основным делом считает киберфутбол. За шесть лет он заработал около 20 тысяч долларов.
В программе "Матч ТВ" сюжет про уфимского киберфутболиста начинается с 8 минуты 45 секунды.