Киберфутболист «Уфы» заработал за шесть лет 20 тысяч долларов

- До 14 лет я занимался, очень неплохо, тренеры меня любили, - рассказал Роберт. – Но в переходном возрасте сломал малую берцовую кость, полгода не играл, даже больше. Тогда я начал играть в ФИФА и понял, что там у меня больше перспектив.